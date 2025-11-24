Рубио вылетел из Женевы в Вашингтон после переговоров по украинскому вопросу

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Вашингтон из Женевы после переговоров по урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщили источники телеканала CNN .

По словам Рубио, диалог продолжится на техническом уровне. Ожидается, что решение по конфликту на Украине примут «в разумные сроки, очень скоро».

Пока неизвестно, покинули ли Швейцарию другие официальные лица.

Журналист Симоне Багливо ранее сообщил, что во время пребывания в Женеве американская и украинская делегации после окончания переговоров обедали в итальянском ресторане Il Lago. Обстановка на встрече была настолько напряженной, что глава СНБО Рустем Умеров сломал ручку.