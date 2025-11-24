Делегатов США и Украины заметили за обедом в итальянском ресторане

Во время пребывания в Женеве американская и украинская делегации после завершения переговоров обедали в итальянском ресторане. Об этом сообщил в соцсети X журналист SkyNews Симоне Багливо.

Делегатов из США и Украины заметили за обедом в итальянском ресторане Il Lago отеля Four Seasons.

«Среди присутствующих — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Территория охраняется секретной службой и полицией», — уточнил Багливо.

Ранее агентство Reuters опубликовало еще одну версию мирного плана Евросоюза по Украине, часть положений которой заметно отличались от варианта британского The Telegraph.

Обстановка на переговорах в Женеве была настолько напряженной, что участник украинской делегации — глава СНБО Рустем Умеров – сломал ручку.