Делегатов США и Украины заметили за обедом в итальянском ресторане
Во время пребывания в Женеве американская и украинская делегации после завершения переговоров обедали в итальянском ресторане. Об этом сообщил в соцсети X журналист SkyNews Симоне Багливо.
Делегатов из США и Украины заметили за обедом в итальянском ресторане Il Lago отеля Four Seasons.
«Среди присутствующих — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Территория охраняется секретной службой и полицией», — уточнил Багливо.
Ранее агентство Reuters опубликовало еще одну версию мирного плана Евросоюза по Украине, часть положений которой заметно отличались от варианта британского The Telegraph.
Обстановка на переговорах в Женеве была настолько напряженной, что участник украинской делегации — глава СНБО Рустем Умеров – сломал ручку.