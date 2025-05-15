Рубио указал на готовность Трампа к вовлечению в урегулирование конфликта на Украине

Рубио: Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта

Американский президент Дональд Трамп полностью готов к вовлеченности в усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь США Марко Рубио, его слова привело РИА «Новости» .

«Президент намерен оставаться вовлеченным ровно столько, сколько это потребуется», — отметил он.

Рубио выразил надежду, что в ходе встречи с украинской стороной Россия согласится на всеобъемлющее прекращение огня.

«Я надеюсь, что завтра нам возвестят, что они начали серьезные переговоры и согласились на прекращение огня», — добавил руководитель американской дипломатии.

Трамп ранее заявил, что попытки урегулировать конфликт на Украине тщетны, пока он не проведет личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Американский лидер отмечал, что готов прилететь 16 мая в Стамбул, если российско-украинские переговоры начнут проходить успешно, хотя до этого говорил, что не планирует посещать Турцию.

В Кремле заявляли, что на ближайшие дни в графике Путина нет поездки в Стамбул.