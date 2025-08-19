Рубио подтвердил, что Путин готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин действительно заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в эфире Fox News сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Он напомнил, что организовать переговоры предложил американский лидер Дональд Трамп. Сейчас власти США работают над тем, чтобы встреча состоялась.

«А если все пройдет хорошо, то, надеюсь, следующая встреча будет уже встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы рассчитываем финализировать сделку», — добавил Рубио.

Он назвал важным фактом готовность Путина и Зеленского провести переговоры — это не происходило три с половиной года.

Ранее о том, что президент России согласился встретиться с украинским коллегой, сообщило издание AFP.