AFP: Путин готов провести переговоры с Зеленским после разговора с Трампом

Российский лидер Владимир Путин якобы согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на информированные источники.

При этом ни от Кремля, ни от Белого дома подтверждения или официальных комментариев пока не поступало.

Договоренность о предстоящей встрече подтвердил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которого вело немецкое издание Die Welt.

«В это время американский лидер позвонил российскому президенту, и они договорились, что в течение грядущих двух недель пройдет встреча российского и украинского президентов», — сказал Мерц.

По словам канцлера, место встречи пока не определили. По словам Мерца, Трамп готов организовать последующие трехсторонние переговоры.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что трехсторонняя встреча в формате Россия — США — Украина состоится после встречи российского и украинских президентов.