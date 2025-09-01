Подразделения Центра «Рубикон» за год ликвидировали около четырех тысяч средств связи, а также более 13 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны, сообщили в пресс-службе ведомства .

По его словам, за год отряды Центра уничтожили свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники ВСУ, 3,7 тысячи автомобилей повышенной проходимости, а также подавлено более 44 тысяч FPV-дронов.

Он добавил, что Центр совместно с народным ВПК разрабатывает новые образцы техники и модернизирует существующие, проводит их испытания и внедрение в войска.

Ранее на Украине признали серьезные потери от ударов «Рубикона».