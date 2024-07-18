18 июля 2024 10:18 RT: военкор Симонов показал работу ВС России на Купянском направлении
Военкор
RT Александр Симонов показал кадры работы российских военных на Купянском направлении. Там, по словам журналиста, работали бойцы группы «Конторы» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона.
Как пишет издание, за ночь бойцы ВСУ потеряли четыре БПЛА «Баба-яга» и американский БТР М113.
Посмотреть видео военкора можно в Telegram-канале
@brussinf.
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