RT показал фильм об ударе ВСУ по Старобельску

Украинские боевики 22 мая целенаправленно атаковали Старобельск, в городе было несколько волн налетов беспилотников. RT опубликовал документальный фильм, в котором местные жители подробно рассказали об ударе по общежитию педагогического колледжа.

В результате атаки ВСУ погиб 21 студент, еще 44 человека получили ранения. Выжившие отметили, что им удалось спастись лишь чудом.

«Несколько волн БПЛА перемежались разрывами тяжелых боеприпасов. Интервалы между ударами — считанные минуты. Тела убитых детей лежали прямо в коридорах», — отметил закадровый голос в фильме.

Также авторы проекта показали, как спасатели вытаскивали из-под завалов выживших и жертв.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что на месте разрушенного колледжа построят новый. Власти продолжат развивать систему образования вопреки ударам со стороны ВСУ.