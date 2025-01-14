«Рождественские колядки» провели для детей-инвалидов в Ногинске

В Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» для детей с ограниченными возможностями здоровья провели развлекательную программу «Рождественские колядки». Каждый ребенок смог смастерить подарок для близких.

Традиция организовывать праздники для детей с ограниченными возможностями сохраняется сотрудниками центра «Глухово». Накануне важных праздников здесь проводятся мероприятия для жителей близлежащего района Ногинска и всего Богородского округа.

«Рождественские колядки» стали для детей-инвалидов настоящим праздником, наполненным радостью и творчеством. Ребята вместе со взрослыми и Снегурочкой водили хороводы, пели песни, колядовали. А еще участников ждал увлекательный мастер-класс по изготовлению праздничных поделок. Каждый смастерил свой творческий подарок для родных и близких.

Такие мероприятия дают возможность маленьким гостям проявить свои творческие способности и укрепить социальные связи. «Рождественские колядки» вновь напомнили всем о значении дружбы, поддержки и единства в обществе.

Недавно уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.