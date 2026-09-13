Розенбаум захотел посетить зону СВО

Народный артист России Александр Розенбаум планирует посетить зону проведения СВО и выступить перед бойцами. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Я планирую, я всегда с народом», — сказал музыкант.

Розенбаум отметил, что в творчестве часто затрагивает военную тему, но не пишет о конкретных событиях, так как не любит публицистику в музыке.

«На войне есть не только красный и черный — цвета крови и смерти. Есть голубой, серо-буро-малиновый, свадьбы играют, любовь крутят. Такова жизнь. Но эта жизнь ненормальна для человека», — добавил он.

В воскресенье, 13 сентября, Розенбауму исполнилось 75 лет. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме заявил, что певец всегда дарит слушателям тепло души и пользуется популярностью у разных поколений. Глава государства пожелал ему здоровья и успеха во всех начинаниях.