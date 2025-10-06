Роту БПЛА расформировали на Украине из-за критики дрона «Паляница»
Погранслужба Украины распустила роту БПЛА 10-го мобильного отряда
Командование ВСУ распустило подразделение беспилотников 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Операторы дронов в видеообращении отметили, что их роту уничтожили без всяких объяснений. По их словам, командование никак не прокомментировало свое решение.
Боевикам поступил приказ подготовиться к переводу в пехоту и сдать оборудование, хотя все они являются специалистами узкого профиля.
По данным ТАСС, причиной расформирования подразделения стала критика командиром Юрием Касьяновым нового дрона-ракеты «Паляница». Также он выражал недовольство из-за закупок дронов у фирмы Fire Point, аффилированной с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.
Ранее российские военные уничтожили до 100 украинских БПЛА «Паляница» и UJ-22 непосредственно перед запуском.