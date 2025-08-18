Российские военные уничтожили до 100 украинских БПЛА перед запуском

Российские военные уничтожили до 100 украинских дальнобойных беспилотников UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Кроме того, российские авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники за сутки уничтожили 16 автомобилей противника, поразили центр подготовки операторов дронов, а также склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 148 районах.

Средства ПВО сбили четыре управляемых авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 141 беспилотник.

Ранее Минобороны сообщало, что ночью восемь дронов сбили над Тамбовской областью, пять над Азовским морем, два — над Черным и еще несколько — над другими регионами.