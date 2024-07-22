Ротацию ВСУ в сторону Волчанска пресекли утренним ударом

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военным и технике ВСУ в Харькове

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские военные пресекли ротацию ВСУ в сторону Волчанска, нанеся утром удар в районе железнодорожного вокзала в Харькове. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков, ночной прилет <…> ударом ракеты отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска», — сообщил он.

По его сведениям, удар пришелся между Южным вокзалом Харькова и платформой Новоселовка. Во время удара украинские военные грузили в эшелон технику и личный состав. О последствиях произошедшего информации пока не поступало.

Неделю назад он сообщал, что ВС России поразили склады и личный состав ВСУ в Харькове.

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