Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военным и технике ВСУ в Харькове

Российские военные пресекли ротацию ВСУ в сторону Волчанска, нанеся утром удар в районе железнодорожного вокзала в Харькове. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков, ночной прилет <…> ударом ракеты отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска», — сообщил он.

По его сведениям, удар пришелся между Южным вокзалом Харькова и платформой Новоселовка. Во время удара украинские военные грузили в эшелон технику и личный состав. О последствиях произошедшего информации пока не поступало.

Неделю назад он сообщал, что ВС России поразили склады и личный состав ВСУ в Харькове.