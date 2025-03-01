Ротация наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС впервые прошла через Россию
Маршрут ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС впервые провели через Россию
На Запорожской АЭС состоялась ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Маршрут экспертов впервые проходил по территории России, сообщили в Telegram-канале станции.
«В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», — указали в публикации.
В ЗАЭС отметили, что в течение февраля продолжались консультации, также в Москве состоялась встреча между генеральными директорами МАГАТЭ и «Росатома».
Маршрут ротации наблюдателей МАГАТЭ впервые провели на российской территории. Безопасность проведения смены обеспечивали военнослужащие ВС России и сотрудники Росгвардии.
В феврале украинские боевики несколько раз сорвали плановую ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Утром 12 февраля ротация началась в штатном режиме, но потом движение представителей Международного агентства по атомной энергии заблокировали ВСУ.