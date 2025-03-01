Ротация наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС впервые прошла через Россию

На Запорожской АЭС состоялась ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Маршрут экспертов впервые проходил по территории России, сообщили в Telegram-канале станции.

«В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», — указали в публикации.

В ЗАЭС отметили, что в течение февраля продолжались консультации, также в Москве состоялась встреча между генеральными директорами МАГАТЭ и «Росатома».

Маршрут ротации наблюдателей МАГАТЭ впервые провели на российской территории. Безопасность проведения смены обеспечивали военнослужащие ВС России и сотрудники Росгвардии.

В феврале украинские боевики несколько раз сорвали плановую ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Утром 12 февраля ротация началась в штатном режиме, но потом движение представителей Международного агентства по атомной энергии заблокировали ВСУ.