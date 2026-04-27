Ростех создал не мешающий гражданской инфраструктуре комплекс подавления БПЛА

Особенностью разработки является возможность подавлять дроны, не мешая помехами гражданской инфраструктуре. «Вика» обрывает каналы связи систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Комплекс создали в концерне «Созвездие» холдинга Росэл, входящего в Ростех. Разработка может использоваться как в ручном режиме, так и в автоматическом — за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов.

В Ростехе уточнили, что изделия можно объединить в кластер, чтобы каждое обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. Комплексы благодаря точечному воздействию обеспечивают круговую защиту объекта без неблагоприятного воздействия на гражданскую инфраструктуру.

