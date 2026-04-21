Ростех успешно испытал вертолет Ми-171А3 в условиях низких температур

Импортозамещенный вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в Якутии в условиях экстремально низких температур. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Винтокрылая машина выполнила полеты при морозах до -50 градусов. Результаты испытаний отправили в Росавиацию для внесения поправок в сертификационную документацию.

Всего специалисты компании «Вертолеты России» совершили 22 наземные гонки и 66 полетов. В госкорпорации отметили, что испытания в суровых условиях расширили температурный диапазон применения машины и подтвердили ее характеристики.

Многоцелевой вертолет Ми-171А3 предназначен для транспортировки пассажиров и грузов, полетов на буровые платформы, поисково-спасательных работ и офшорных операций. Он оснащен стойким к авариям фюзеляжем и системой аварийного приводнения. В марте Ми-171А3 сертифицировали в импортозамещенном облике.