Ростех раскрыл возможности нового комплекса «Искандер»

Ракеты типа «Искандер» наносят объектам мультифакторное поражение, если комбинировать снаряды с разными боевыми частями. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

По ее данным, «Искандер» является для ВСУ самым опасным оружием, так как снаряды уничтожают даже объекты, спрятанные в тылу.

«Один из вариантов <…> применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения», — отметили в корпорации.

Пресс-служба добавила, что новейшее оружие точно поражает цель и не оставляет противнику ни единого шанса на восстановление. Сбить такую ракету практически невозможно.

Ракета летит по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью, поэтому другие снаряды не догоняют ее.

Ранее российские войска ликвидировали с помощью «Искандеров» лагерь учебного центра ВСУ в Черниговской области. В результате украинская армия потеряла порядка 200 боевиков.