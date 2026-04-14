Ростех провел испытания технологии роя дронов

Специалисты Ростеха успешно испытали технологию группового применения БПЛА для поражения сложных целей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Боевые беспилотники в автоматическом режиме обмениваются между собой данными о противнике.

«Решение прошло предварительные испытания на полигоне с поражением практических мишеней», — отметили в пресс-службе.

Технологию спроектировали на основе дронов Supercam. В системе также задействовали барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

Во время испытаний рой дронов успешно обнаружил цели с помощью нейросети и поразил их. В Ростехе добавили, что испытания продолжатся.

Ранее госкорпорация поставила российским войскам партию комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А». Разработка поможет военнослужащим более точно бить по целям и экономить боеприпасы. Комплекс уже начали использовать в зоне проведения СВО.