Ростех провел испытания технологии роя дронов
Специалисты Ростеха успешно испытали технологию группового применения БПЛА для поражения сложных целей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Боевые беспилотники в автоматическом режиме обмениваются между собой данными о противнике.
«Решение прошло предварительные испытания на полигоне с поражением практических мишеней», — отметили в пресс-службе.
Технологию спроектировали на основе дронов Supercam. В системе также задействовали барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.
Во время испытаний рой дронов успешно обнаружил цели с помощью нейросети и поразил их. В Ростехе добавили, что испытания продолжатся.
Ранее госкорпорация поставила российским войскам партию комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А». Разработка поможет военнослужащим более точно бить по целям и экономить боеприпасы. Комплекс уже начали использовать в зоне проведения СВО.