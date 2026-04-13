Войска получили партию комплексов управления огнем артиллерии от Ростеха

Ростех поставил российским военным новую партию комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Благодаря новой разработке войска смогут более точно наносить удары по целям и экономить боеприпасы. Комплекс автоматизирует управление огнем самоходных и буксируемых гаубиц, реактивных систем залпового огня и минометных подразделений.

По словам директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новинка уже активно используется в зоне СВО. Она взаимодействует со средствами разведки, оперативно обрабатывает данные и помогает военным управлять ведением огня различных артиллерийских систем. Также разработка сокращает период с момента обнаружения цели до начала работы артиллерии.

Ранее управляющий директор входящего в Ростех ПАО «Яковлев» Василий Прутковский анонсировал испытания учебно-боевого самолета Як-130М. Опытный вылет планируют провести в июне 2026 года.