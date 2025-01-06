Ростех представил новое оружие, способное заменить мотострелковое отделение
Ростех: БМПТ «Терминатор» при атаке заменит мотострелковое отделение
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» показала свою высокую эффективность. Новая разработка может во время атаки заменить мотострелковое отделение, включающее в себя боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
По ее данным, в зоне проведения СВР БМПТ эффективно прикрывала танки и была самостоятельной штурмовой единицей, ликвидировавшей опорные пункты и огневые точки ВСУ.
«„Терминатор“ вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами, пулеметами и автоматическими гранатометами, что позволяет поражать одновременно несколько целей», — отметили в пресс-службе.
В госкорпорации добавили, что разработка также может выдержать множество попаданий без вреда для экипажа и основных систем.
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