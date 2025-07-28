По словам Симоньян, Киев и его западные союзники действуют на внутреннюю аудиторию, рассчитывая перевести нейтральных россиян на свою сторону и расшатать обстановку изнутри.

Она отметила, что основная задача подобных действий — вызвать разочарование у граждан, не вовлеченных в конфликт, чтобы те отказались от поддержки страны.

«Украина и все они <…> пытаются устроить бунт у нас. Чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему, стали политизированы, но в другую сторону», — объяснила медиаменеджер.

В качестве примера дестабилизирующих действий Симоньян привела массированные атаки беспилотников по Сочи и Сириусу. Налет Украина устроила в разгар туристического сезона.

Медиаменеджер напомнила, что в Сириусе никаких военных объектов нет, зато здесь много отдыхающих. В момент атаки БПЛА в Сириусе находились и дети Симоньян, которые были вынуждены провести ночь в коридоре из соображений безопасности.

Симоньян считает, что организаторы атак стараются создать у россиян ощущение, что личные неудобства важнее, чем исход конфликта, чтобы в итоге общество само отказалось от национальных целей.