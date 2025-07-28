Россию ждет бунт? Симонян шокировала заявлением об Украине и Западе
Симоньян заявила о попытках Украины и Запада дестабилизировать Россию
Украина и западные страны пытаются спровоцировать внутренние беспорядки в России, заявила главред RT Маргарита Симоньян. Медиаменеджера процитировало РИА «Новости».
По словам Симоньян, Киев и его западные союзники действуют на внутреннюю аудиторию, рассчитывая перевести нейтральных россиян на свою сторону и расшатать обстановку изнутри.
Она отметила, что основная задача подобных действий — вызвать разочарование у граждан, не вовлеченных в конфликт, чтобы те отказались от поддержки страны.
«Украина и все они <…> пытаются устроить бунт у нас. Чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему, стали политизированы, но в другую сторону», — объяснила медиаменеджер.
В качестве примера дестабилизирующих действий Симоньян привела массированные атаки беспилотников по Сочи и Сириусу. Налет Украина устроила в разгар туристического сезона.
Медиаменеджер напомнила, что в Сириусе никаких военных объектов нет, зато здесь много отдыхающих. В момент атаки БПЛА в Сириусе находились и дети Симоньян, которые были вынуждены провести ночь в коридоре из соображений безопасности.
Симоньян считает, что организаторы атак стараются создать у россиян ощущение, что личные неудобства важнее, чем исход конфликта, чтобы в итоге общество само отказалось от национальных целей.
С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны — это и есть исход СВО. А исход СВО — это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре.
Маргарита Симоньян
Украина атаковала Сочи и Сириус беспилотниками в ночь на 24 июля. Погибли два человека, еще 11 получили ранения.