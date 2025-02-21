Заявление американского лидера Дональда Трампа о вине Украины в конфликте нужно расценивать как отказ украинской стороны от переговоров. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube канале.

«[Трамп] отвечал на очевидное раздражение и злость [президента Украины Владимира] Зеленского за то, что его не пригласили на переговоры в Эр-Рияд. Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года, чтобы предложить проект мирной сделки», — сказал эксперт.

По его словам, даже до спецоперации украинская сторона могла предотвратить развитие кризиса. Например, последовать минским соглашениям, подписанным в феврале 2015 года. Однако власти Украины не просто признали, что не соблюдают договоренности, но даже хвастались этим.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что интересы Америки и России по Украине совпадают. Он отметил, что у Москвы и Киева все еще есть разногласия, поэтому Штаты должны сблизить обе стороны.