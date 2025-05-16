Украине предрекли необходимость капитуляции в случае срыва переговоров

Киевским властям придется обсуждать условия капитуляции в случае если они второй раз сорвут попытку проведения прямых переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Очевидно, что если переговоры будут вновь сорваны, то „Стамбул-3“ будет уже о другом — об условиях капитуляции», — сказал он.

Эксперт отметил, что неблагоприятные последствия при таком сценарии грозят и странам НАТО и Евросоюза, которые не намерены способствовать заключению мирного соглашения. Яковенко также подчеркнул, что Украине и ее западным спонсорам не удастся избежать ответственности за три года боевых действий, последовавших в результате срыва переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года.

Накануне, 15 мая, в Турции должны были состояться первые за три года прямые переговоры российской и украинской сторон. Однако встречи не произошло несмотря на то, что российская делегация ожидала своих визави с утра.