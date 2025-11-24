Российским военным в зоне СВО передали более 50 автомобилей

Народный фронт и Минпромторг передали российским военным в зоне СВО более 50 автомобилей. В общей сложности по новой закупке планируется поставить свыше 1,2 тысячи единиц техники.

Бойцы, приехавшие в Ростовскую область, получили «Нивы», УАЗы, Sollers ST6 и бронеавтомобили «Буран».

пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта

«Эти машины помогают выполнять задачи в грязи, на поле, на разбитом грунте. Бойцы довольны: техника ежедневно в работе, помогает вывозить людей, подвозить боеприпасы и все необходимое», — рассказал представитель Народного фронта Анатолий Чернышов.

Автомобили будут возить на передовую и обратно не только бойцов, но и боеприпасы и другие грузы.

«Если бы этих машин не было, нам было бы намного тяжелее вывозить людей, особенно когда противник минирует дороги и сбрасывает магнитные мины», — рассказал военнослужащий с позывным Хасан.

