Представители разных народов и регионов России объединились для помощи фронту

Активисты и неравнодушные жители из многих регионов России объединили усилия для помощи военным на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Жители Дагестана передали десятки тонн гуманитарного груза. Среди них — кроссовые мотоциклы, автомобиль, рации, беспилотники и антидроновые сетки от движения «Шьем для наших», а также теплая одежда, продукты и инструменты от благотворительной группы «Дари добро».

Из Калмыкии бойцам передали специальные 3D-нитки, используемые для печати запчастей к дронам. Благодаря этому бойцы смогут производить необходимые детали прямо в расположениях.

В Чите шестиклассник Артем Карибян решил передать военным питбайк, который подарили ему на день рождения. Народный фронт взялся доставить технику из Забайкалья в зону СВО. Самого Артема наградили памятной статуэткой.

Ранее российские военные получили от волонтеров технику для эвакуации раненых.