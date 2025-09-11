Российским бойцам осталось около семи километров до Красного Лимана

Около семи километров отделяет бойцов ВС России от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На данный момент между авангардом ВС России и украинскими боевиками, находящимися на оборонительных рубежах в черте Красного Лимана, межпозиционное пространство составляет порядка семи километров», — отметил он.

Ранее Марочко заявил, что российские военные продвинулись в соседнем Кировске в ДНР и вышли на его юго-западные окраины, сократив расстояние до Красного Лимана.

До этого в Минобороны сообщили об освобождении Камышевахи в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток».