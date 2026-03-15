Российским бойцам осталось несколько километров до Славянска

Российские бойцы подступают к Славянску, до города им осталось минимальное расстояние. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«До самого Славянска остались уже считаные километры. Это не значит, что уже там совсем завтра будет решен вопрос», — сказал он.

Пушилин пояснил, что продвижение ВС России к городу осложняется из-за труднопроходимой и пересеченной местности.

Ранее стало известно, что освобождение Славянска назвали приоритетной задачей российских военнослужащих, достижение которой позволит не допустить снабжение ВСУ. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, также большое значение будет иметь Краматорск.