Освобождение Славянска назвали приоритетной задачей ВС России

Освобождение Славянска и Краматорска станет одной из приоритетных задач российских войск в зоне спецоперации в ближайшие месяцы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, главным направлением останется Донбасс, где российские силы продолжают продвигаться вперед. Дандыкин назвал Славянско-Краматорскую агломерацию наиболее укрепленным участком на этом направлении и заявил, что продвижение к этим городам может стать основной темой весенней кампании.

«Самая укрепленная агломерация на данном направлении, как мы знаем, — Славянско-Краматорская. Мы сейчас выходим уже ближе к Краматорску. Российские войска освободили село Гришино. Это стержневой населенный пункт. То есть армия России получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить его, не допустить снабжение ВСУ. Так что, полагаю, этот город, а также Краматорск будут нашей главной весенней темой», — сказал он.

Военный эксперт также отметил перспективы на Запорожском направлении. После неудачных попыток наступления ВСУ украинская сторона понесла там серьезные потери, а дальнейшее продвижение российских сил, по его мнению, будет зависеть от ситуации в районе Орехова.

Кроме того, Дандыкин указал на продолжающиеся бои в приграничных районах Харьковской и Сумской областей. По его словам, на этих участках российские войска также будут стремиться оттеснять подразделения ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России бойцу, который в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции возле населенного пункта Гришино в ДНР на Красноармейском направлении.