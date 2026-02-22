Российский военный в одиночку захватил в плен восьмерых бойцов ВСУ

Российский военный под Красноармейском в ДНР в одиночку взял в плен восьмерых солдат ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Игорь Бойко.

По его словам, группу украинских бойцов привезли на свиноферму, после чего по их позиции начала работать артиллерия. Один военный погиб, несколько человек получили ранения.

«Прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед… [Позже] „спалился“ дроном Андрей. И нас взял в плен один человек», — рассказал Бойко.

Другой пленный Ростислав Лемешенко добавил, что российский солдат во время штурма уничтожил двух боевиков и стрелял в пол. Оставшиеся восемь человек после этого решили сдаться в плен.

Ранее помощник гранатометчика 31-го отдельного полка ВСУ Евгений Берестенко рассказал, что украинские боевики отказались выполнять приказ командования и открывать огонь по российским военным, а вместо этого сдались в плен.