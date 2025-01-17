Дагестанский боец три недели в одиночку удерживал блиндаж в зоне СВО

Боец из Дагестана Абдулаев 21 день в одиночку оборонял опорник в 200 м от ВСУ

Уроженец Дагестана Магомед Абдулаев с позывным Судья три недели в одиночку оборонял блиндаж, находясь на передовой в 200 метрах от врага, а также передавал российским военным сведения о передвижениях и применении тяжелого вооружения украинскими боевиками. Об этом сообщили в администрации Буйнакского района республики.

В сети появилось видео, на котором российский боец, находясь в опорнике, держал оборону восемь дней с товарищем, а потом еще 21 день в одиночку.

При этом у него был минимальный запас пищи и воды. Сами кадры были сняты за два часа до Нового года, когда Абдулаев поздравил своих родных и близких, не зная, сможет ли еще их увидеть.

«Нам удалось найти этого героя — им оказался гвардии младший сержант Магомед Абдурахманович Абдулаев из села Каранай Буйнакского района, боец штурмовой роты 136-й бригады», — сообщили в администрации района.

Благодаря переданным Судьей координатам российские военные уничтожили взвод украинских боевиков.

В администрации уточнили, что после Абдулаев преодолел 10 километров с обмороженными ногами и помог эвакуировать раненого и погибшего товарища. Сейчас боец находится в московском госпитале.

В ноябре 2024 года уроженец Дагестана Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал взятый опорник ВСУ, потеряв 20 килограммов, так как ради выживания ел лук и пил перекись водорода.