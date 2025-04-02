Российский военный спас котенка от обстрелов ВСУ и обрел пушистый талисман

Российский мотострелок из Архангельска спас котенка от обстрелов в зоне СВО

Российский мотострелок из Архангельска с позывным Север спас котенка в зоне СВО. Теперь питомец обрел любящего хозяина, а боец — верного друга. Об этом сообщили Life в Народном фронте.

Военный увидел котенка во время разведывательной операции. ВСУ вели обстрел позиции с беспилотников. Животное сидело в воронке от взрыва среди грязи и обломков. Военный бросился на помощь пушистому, невзирая на опасность и риски.

Найденный зверек оказался милой кошкой. Север дал ей кличку Гадя. Пушистая красавица стала верным спутником и талисманом солдата. Свободное время военный проводит в компании любимицы, кормит ее и гладит.

«А еще — идеально сливается с камуфляжем Севера. Настоящая разведчица, как и ее хозяин», — заявили собеседники журналистов.

Участники Народного фронта обещали военному привезти набор продуктов и кошачий корм.

Ранее бойцы российского спецназа завели кота в зоне СВО. Питомец живет с военными почти год. Иногда он появляется в окопах и спасает солдат от мышей и крыс. Спецназовцы сшили любимцу камуфляжную форму.