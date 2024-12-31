Британский наемник Хэйден Уильям Девис, вступивший в ряды украинской армии, выжил благодаря помощи российского бойца. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале .

По словам Девиса, условия службы в ВСУ оказались значительно хуже, чем он ожидал. Мужчина неоднократно видел, как бесчеловечно относится командование к солдатам. И в критической ситуации, когда наемник попал под обстрел в районе Торецка, помощь ему оказали не сослуживцы, а российский военный.

«Я прятался в блиндаже. Утром вышел искать еду. Услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: „Быстрей сюда!“ Я понял по форме, что это русский», — рассказал британец.

Он добавил, что после случившегося россиянин дал ему сигарету и помог переместиться в безопасное место.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в панике оставили позиции под Торецком и убили раненого сослуживца. Его приказал ликвидировать некий офицер с позывным Моряк.