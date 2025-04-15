Российский военный, сдавшийся в плен ВСУ, получил 15 лет колонии

«Коммерсант»: суд на Сахалине вынес первый приговор о добровольной сдаче в плен

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Суд на Сахалине вынес первый приговор по делу о добровольной сдаче в плен врагу — против младшего сержанта Романа Иванишина. Он получил 15 лет строгого режима и лишился воинского звания, сообщил «Коммерсант».

При этом сторона обвинения запрашивала для подсудимого 16 лет. Сторона защиты настаивала на оправдании и просила учесть, что Иванишин воевал, а в украинском плену и российском СИЗО у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее подсудимый работал в Сахалинской области горным мастером. В армию попал во время частичной мобилизации. В июне 2023 года попал в украинский плен. Позднее в интернете появилось видео, на котором младший сержант призывает российских военных бежать из своих частей и выступает против специальной военной операции.

В январе 2024 года он вернулся в Россию по обмену и сразу попал под уголовное дело. Вину Иванишин не признал.

Ранее участник СВО, попавший на фронт из колонии, зарезал уроженца Чечни на автобусной остановке под Нижним Новгородом.

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