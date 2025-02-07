Судимый штурмовик с СВО жестоко зарезал пожилого чеченца под Нижним Новгородом

Издание уточнило, что все происходящее сняла на видео камера видеонаблюдения, установленная у остановки — здесь и произошел конфликт. На кадрах агрессор, судя по поведению, не трезвый, подходит сбоку к сидящему на скамейке.

Некоторое время он просто стоит рядом. Убийца держит нож за спиной. Затем мужчина резко наносит два жестоких удара в грудь оппонента. Тот встает, но сразу же падает.

Нападавший при этом уходить не торопится. Агрессор наклоняется над телом и наносит еще два удара в область шеи, после этого он осматривает упавшего и снова бьет его ножом.

Издание Baza утверждает, что человек с ножом — рецидивист. Ему 45 лет. Мужчина ушел на специальную военную операцию из колонии. За что он отбывал наказание, неизвестно.

Информацию уже подтвердили государственные СМИ Чеченской республики. Преступление было совершено еще в ночь с 31 декабря на 1 января, рассказал представитель главы Чечни в Нижегородской области Умар Вахидов, его процитировало издание «Грозный-Информ».

Газета уточнила, что подозреваемого полиция задержала в ту же ночь. Поскольку убийца — участник спецоперации, дело передали военно-следственному комитету.

В мае 2024 года бывший участник специальной военной операции задушил маленькую девочку в Ростовской области. Она училась во втором классе.