Вооруженные силы Украины возвели серьезные укрепления в населенных пунктах Курской области. Об этом ТАСС сообщил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст.

По его словам, еще с августа 2024 года ВСУ предвидели развитие ситуации и осознали, что именно по этому рубежу им придется держать оборону.

Мангуст добавил, что в распоряжении ВСУ были бетонные огневые точки, а некоторые опорные пункты были так хорошо оборудованы, что там находились продовольственные склады и бани.

В свою очередь российским военным приходилось перемещаться по пересеченной и открытой местности, по лесам, в которых находились наблюдательные пункты, а беспилотники ВСУ контролировали все.

«Поначалу очень тяжело было. Но когда ВСУ поняли, что мы до конца пойдем, когда поняли, что мы в них вгрызлись — дух у них надломился. Было очень упорное сопротивление сначала, но мы победили», — сказал боец.

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