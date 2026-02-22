Противотанковые управляемые ракеты советской разработки 70-х годов имеют ряд преимуществ перед беспилотниками. Об этом ИС «Вести» заявил командир группы специального назначения группировки войск «Восток» с позывным Терек.

Он обратил внимание, что ПТУР и ПТРК эффективно себя показывают во время непогоды. Дроны же нельзя запускать при плохой видимости или осадках.

«Ракеты с „Фагота“ вылетят всегда. Советский ПТУР свою актуальность сегодня не потерял», — объяснил боец.

Терек добавил, что для поражения техники операторы отправляют пять-шесть беспилотников, а ракетным расчетам для этого достаточно одного снаряда.

Ранее беженка из Гуляйполя рассказала, что украинские танки открывали огонь, прикрываясь домами мирных жителей. Она сообщила, что одна из боевых машин занимала позицию в 30 метрах от ее двора.

Местные жители просили боевиков не стрелять из населенного пункта, но военнослужащие ВСУ в ответ называли жилые дома ненужными курятниками.