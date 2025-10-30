Военнослужащий ВС России с позывным Капонир показал, какие трофеи получил в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В качестве примера штурмовик продемонстрировал неиспользованный одноразовый гранатомет и другое западное оружие.

«Нам досталось немного трофеев, в основном натовского производства. Одноразовый гранатомет — не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы», — отметил он.

Боец добавил, что очень большое значение при выполнении задач играет погода. По его словам, иногда дождь или туман «прикрывают» российские войска.

Ранее ВС России продолжили продвигаться в зоне СВО и зашли на окраины Мирнограда Покровского района в ДНР. Официальный представитель группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал подтвердил, что российские военные задействуют как БПЛА и артиллерию, так и различные технические средства. Он уточнил, что ВСУ начали обустраивать фортификационные сооружения, чтобы удержать позиции.