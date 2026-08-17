Российский военный под огнем ВСУ отремонтировал три машины
МО: младший сержант Дробот отремонтировал три бронемашины под обстрелами ВСУ
Младший сержант Александр Дробот под обстрелами украинских боевиков отремонтировал три бронемашины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Военнослужащий работал в ремонтном подразделении. Дробот восстанавливал и ремонтировал вооружение и военную технику, поврежденные в ходе боев.
В военном ведомстве отметили, что младший сержант неоднократно эвакуировал машины под вражеским огнем с поля боя. Также он доставлял поврежденную технику в стационарные ремонтные мастерские, где ремонтировал и заменял узлы и агрегаты в полевых условиях.
«Грамотные и профессиональные действия младшего сержанта Александра Дробота позволили после проведенного ремонта в кратчайшие сроки возвратить на передовую три единицы бронированной техники», — подчеркнули в Минобороны
Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что военное ведомство дважды увеличивало финансирование технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации.