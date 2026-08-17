Российский военный под огнем ВСУ отремонтировал три машины

Младший сержант Александр Дробот под обстрелами украинских боевиков отремонтировал три бронемашины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Военнослужащий работал в ремонтном подразделении. Дробот восстанавливал и ремонтировал вооружение и военную технику, поврежденные в ходе боев.

В военном ведомстве отметили, что младший сержант неоднократно эвакуировал машины под вражеским огнем с поля боя. Также он доставлял поврежденную технику в стационарные ремонтные мастерские, где ремонтировал и заменял узлы и агрегаты в полевых условиях.

«Грамотные и профессиональные действия младшего сержанта Александра Дробота позволили после проведенного ремонта в кратчайшие сроки возвратить на передовую три единицы бронированной техники», — подчеркнули в Минобороны

Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что военное ведомство дважды увеличивало финансирование технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации.