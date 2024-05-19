Российский военный палкой отогнал вражеский дрон-камикадзе | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 09:30 Российский военный палкой отогнал вражеский дрон-камикадзе РВ: боец ВС России палкой отогнал украинский FPV-беспилотник РИА «Новости»

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Темнокожий боец российской армии одной палкой отогнал украинский беспилотник. Видео показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ролик изначально появился на украинских интернет-ресурсах. На опубликованных кадрах видно, как над российскими позициями кружит дрон ВСУ, а боец отгоняет его простой палкой.

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«Продолжения нет, видимо, сбил», — сообщали украинские журналисты.

Ранее другой российский военный в прыжке увернулся от летящего прямо на него украинского ударного беспилотника. Героем стал боец с позывным Бабай, своим ловким трюком ему удалось уничтожить беспилотник — он разбился о землю и взорвался.