Военный с позывным Румяный сообщил о жестоких пытках в плену у боевиков «Азова»

Боец с позывным Румяный сообщил, что попал в плен к боевикам «Азова»*. Там военного жестоко пытали. Видеозапись с рассказом военного опубликовал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в своем Telegram-канале .

Украинские боевики регулярно избивали попавших в плен солдат и не скрывали ненависти к русским. Румяный отметил, что ему выбили два зуба, сломали ключицу и перебили палками два пальца на правой руке.

«Многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один мне демонстрировал татуировку орла со свастикой», — рассказал побывавший в плену боец.

По его словам, украинские военные «хвастались» Майданом и говорили, что Крым якобы принадлежит Украине.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»* к 24 годам тюрьмы за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле. Следствие установило, что украинский военнослужащий в 2022 году обстрелял из миномета жилые дома для устрашения мирного населения.