Боевика «Азова» приговорили к 24 годам колонии за убийство двух мариупольцев

Суд ДНР приговорил «азовца» к 24 годам за расправу над двумя жителями Мариуполя

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику батальона «Азов»* за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле. Об этом сообщил сайт Главной военной прокуратуры.

Руслана Минагулова признали виновным в жестоком обращении с мирным населением и в расправе над двумя жителями.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Минагулова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в прокуратуре.

Согласно судебным материалам, в марте 2022 года боевик находился на боевой позиции в промзоне. Для устрашения мирного населения Мариуполя он обстрелял дома из миномета.

Один из боевиков «Азова»* ранее стал участником неформального заседания членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Его пригласила миссия Великобритании, которая выступила организатором мероприятия.

* Запрещенная в России террористическая организация.