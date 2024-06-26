Российский «Царь-дрон» уничтожил здание с бойцами ВСУ

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе со сверхмощным зарядом. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Оборонка».
«Царь-дрон» полностью разрушил здание с украинскими военными.
«Новый эпизод работы царского FPV-дрона повышенного могущества по занятому военнослужащими ВСУ дому с полным его уничтожением», — прокомментировали ролик авторы материала.
В Минобороны России ранее сообщили о создании уникального ударно-транспортного дрона «Перун». Его разработали в группировке войск «Днепр». БПЛА может осуществлять поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию раненых.
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