ВС России разработали уникальный БПЛА «Перун»

Минобороны: бойцы «Днепра» создали уникальный ударный дрон «Перун»

Уникальный ударно-транспортный дрон «Перун» создали в группировке войск «Днепр» Вооруженных сил России. Разработку показали на видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

«Дрон может проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, а также забрасывать в тыл врага десантные группы», — указали в характеристике.

Среди достоинств БПЛА также отметили способность оперативно доставлять грузы и выполнять функции разведчика. «Перун» разработали полностью на базе российского программного обеспечения.

Еще одно преимущество беспилотника заключается в том, что его грузоподъемность составляет до 200 килограммов. За один вылет он может поставить на поле боя такое количество продовольствия, с которым обычные дроны справились бы только за 13 вылетов.

Ранее стало известно, что в 2024 году российские войска получат партию роботизированных платформ для доставки материальных средств на фронт.

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