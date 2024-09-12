Российский «Тор-М2» уничтожил дроны-разведчики ВСУ

Военнослужащие на зенитном ракетном комплексе «Тор-М2» группировки войск «Запад» сбили беспилотники-разведчики ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение», — отметили в сообщении.

Боевики использовали сбитые беспилотники для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

По данным ведомства, расчет «Тора» во время боевого дежурства всегда сопровождает мобильная огневая группа. При этом ЗРК часто меняет позицию, продолжая на ходу работать и контролировать небо.

Как только в зоне ответственности появляется воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчет сопровождает его и готов уничтожить в любой момент. После стрельбы «Тор» сразу ищет следующую цель. Станция обнаружения цели способна видеть сразу до 40 объектов.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по группировке ВСУ из 90 боевиков.