Российский танкист рассказал об увиденных чудесах в зоне СВО | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 18:01 Российский танкист рассказал об увиденных чудесах в зоне СВО Танкист Асылбаев сообщил, что чудом спасся во время обстрела из пулеметов РИА «Новости»

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Иногда в зоне боевых действий случаются настоящие чудеса. О случаях невероятной удачи в зоне спецоперации рассказал кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев, сообщила пресс-служба Минобороны.

Танкист признался, что один раз попал со своим товарищем под пулеметный обстрел и выжил.

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«Не знаю, везение это или чудо, но мы убежали от двух пулеметов, в гору, вдвоем, в бронежилетах», — указал он.

Командир танка Т-72 также отметил, что один раз снаряд прилетел совсем рядом с ним, но не взорвался.

«Полтора метра от меня. Хлопок просто, тук, и все, в землю», — подчеркнул военный.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцу ВС России удалось в зоне СВО с помощью палки отогнать FPV-дрон. На опубликованных кадрах видно, как темнокожий военнослужащий пытается сбить приближающийся к нему БПЛА.