Российский танкист рассказал, какую тактику применяют военные против танков НАТО

Наводчик-оператор российского Т-72Б3М в День танкиста, который отмечают 8 сентября, рассказал о современной тактике боя против немецких танков Leopard и американских Abrams. Этим он поделился с РИА «Новости» .

«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел, то есть. Ну задеть экипаж. <…> Или сбить [гусеницу танка], если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», — заявил военный.

Танкист объяснил, что российские бойцы отработали на полигоне все нюансы борьбы с танками НАТО у ВСУ. Во время подготовки пользовались макетом, на котором были обозначения с уязвимыми местами.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что его бойцы уничтожили два танка ВСУ в Курской области. Также российские военные сбили украинские беспилотники «Баба-яга» и «Лелека».