Российский связист восстановил выведенные из строя линии связи под огнем ВСУ

МО: на СВО младший сержант Сухов восстановил связь и помог отразить атаку ВСУ

Младший сержант Кирилл Сухов в составе мотострелкового подразделения под вражеским огнем восстановил выведенные противником из строя линии связи командного пункта батальона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

ВСУ атаковали позиции командного пункта артиллерией и FPV-дронами. Часть оборудования и линия связи вышли из строя.

Сухов со своими подчиненными в кратчайшие сроки устранил полученные в результате атаки ВСУ повреждения. Связисты восстановили разрывы линий и поврежденные стационарные и временные сооружения, а также заменили вышедшие из строя блоки и агрегаты.

«[Это] позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями мотострелкового батальона в обороне позиций и отразить атаку противника», — уточнили в Минобороны.

Ранее на Краматорско-Дружковском направлении связисты предотвратили попытку ВСУ лишить подразделения ВС России связи и управления.