Вооруженные силы России стали активнее использовать истребители Су-57 для ударов по ВСУ. Об этом сообщила польская газета Interia .

«Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57», — написали авторы материала.

Они добавили, что воздушные суда используют инновационное орудие, от которого украинцам сложно защититься.

Су-57 представляет собой многофункциональную боевую машину пятого поколения, разработанную компанией «Сухой». Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, надводных и наземных целей.

В июле стало известно, что некоторые наемники ВСУ из Польши и Южной Кореи решили разорвать контракты. Это началось после прибытия боевиков в зону боевых действий.