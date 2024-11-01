Российский солдат в бою спас 12 сослуживцев и взорвал технику ВСУ

Рядовой Денис Пирогов героически проявил себя в бою с противником. Сначала он оказал первую помощь 12 своим сослуживцам и организовал их эвакуацию, а затем уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины с помощью гранатомета. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.