Российский солдат в бою спас 12 сослуживцев и взорвал технику ВСУ

Рядовой Денис Пирогов героически проявил себя в бою с противником. Сначала он оказал первую помощь 12 своим сослуживцам и организовал их эвакуацию, а затем уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины с помощью гранатомета. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«После оказания первой медицинской помощи раненым военнослужащим рядовой Пирогов принял решение остаться на позициях для оказания помощи в бою», — отметили в оборонном ведомстве.
Боец взорвал вражескую БМП метким выстрелом из ручного противотанкового гранатомета.
Ранее стала известна история другого российского бойца. Раненый военный Куданов в одиночку оборонял важную позицию 14 дней до подхода основных сил. Благодаря его действиям подразделения ВС России смогли зайти в населенный пункт, а затем освободить его.
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