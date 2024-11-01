Российский солдат в бою спас 12 сослуживцев и взорвал технику ВСУ

МО: Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев и взорвал украинскую БМП

Фото: РИА «Новости»

Рядовой Денис Пирогов героически проявил себя в бою с противником. Сначала он оказал первую помощь 12 своим сослуживцам и организовал их эвакуацию, а затем уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины с помощью гранатомета. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«После оказания первой медицинской помощи раненым военнослужащим рядовой Пирогов принял решение остаться на позициях для оказания помощи в бою», — отметили в оборонном ведомстве.

Боец взорвал вражескую БМП метким выстрелом из ручного противотанкового гранатомета.

Ранее стала известна история другого российского бойца. Раненый военный Куданов в одиночку оборонял важную позицию 14 дней до подхода основных сил. Благодаря его действиям подразделения ВС России смогли зайти в населенный пункт, а затем освободить его.

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