Российский солдат отпустил эвакуировавших население украинских волонтеров
Российский солдат отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск на Покровском (Красноармейском) направлении. Об этом сообщило «Военное обозрение».
Автор публикации рассказал, что волонтеры Даниил Захарченко и Александр Гуманюк заехали в Украинск, чтобы забрать мирных граждан, как вдруг встретили российского военного. Солдат пообщался с волонтерами, понял, что это гражданские лица, и не стал мешать им эвакуировать людей.
Поступок бойца ВС России удивил волонтеров. Позже Захарченко, опубликовавший видео беседы в Сети, назвал российского военного адекватным.
«Назвать его адекватным? Возможно. Почему — потому что мы живы, здоровы и нас отпустили», — заявил мужчина.
В конце августа украинские власти призвали жителей Покровска к эвакуации, так как Вооруженные силы Украины оказались в критической ситуации на Покровском направлении.