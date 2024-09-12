Российский солдат отпустил эвакуировавших население украинских волонтеров

Российский солдат отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск на Покровском (Красноармейском) направлении. Об этом сообщило «Военное обозрение» .

Автор публикации рассказал, что волонтеры Даниил Захарченко и Александр Гуманюк заехали в Украинск, чтобы забрать мирных граждан, как вдруг встретили российского военного. Солдат пообщался с волонтерами, понял, что это гражданские лица, и не стал мешать им эвакуировать людей.

Поступок бойца ВС России удивил волонтеров. Позже Захарченко, опубликовавший видео беседы в Сети, назвал российского военного адекватным.

«Назвать его адекватным? Возможно. Почему — потому что мы живы, здоровы и нас отпустили», — заявил мужчина.

В конце августа украинские власти призвали жителей Покровска к эвакуации, так как Вооруженные силы Украины оказались в критической ситуации на Покровском направлении.